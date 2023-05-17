Журналист Сеймур Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей призывает Киев остановить вооруженный конфликт

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о преждевременности мирных переговоров между Россией и Украиной, передает RT. По его словам, до наступления одной из сторон конфликта вести подготовку к дипломатическому взаимодействию «трудно».