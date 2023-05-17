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Журналист Сеймур Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей призывает Киев остановить вооруженный конфликт

Политика
Журналист Сеймур Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей призывает Киев остановить вооруженный конфликт

Группа стран Евросоюза во главе с Польшей призывает украинского президента Владимира Зеленского остановить вооруженный конфликт. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

Журналист Сеймур Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей призывает Киев остановить вооруженный конфликт

Киев во главе с Зеленским начинает терять поддержку стран Запада, отметил Херш. Польша и еще ряд стран, входящих в Евросоюз, призывают украинские власти остановить вооруженный конфликт.

Ранее глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил о преждевременности мирных переговоров между Россией и Украиной, передает RT. По его словам, до наступления одной из сторон конфликта вести подготовку к дипломатическому взаимодействию «трудно».
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