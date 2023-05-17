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В ЗакСе Иркутской области проголосовали за лишение сына экс-губернатора Приангарья депутатских полномочий

Происшествия
В ЗакСе Иркутской области проголосовали за лишение сына экс-губернатора Приангарья депутатских полномочий

Сына бывшего губернатора Приангарья Андрея Левченко лишили депутатских полномочий. За это проголосовали парламентарии Законодательного собрания Иркутской области.

На очередном заседании депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Левченко как парламентария. Эту инициативу поддержали 26 человек, трое парламентариев воздержались от голосования, а против выступили – семь.

Суд в июле прошло года приговорил Левченко к отбыванию наказания в колонии за мошенничество. Позже его условно-досрочно освободили, передает RT. Отмечается, что осужденный был членом Заксобрания области.
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