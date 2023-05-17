Журналистка Ксения Собчак заработала 143 млн рублей на продаже мерча своего YouTube-шоу

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак делает деньги на собственном имени. Она продает мерч собственного YouTube-шоу «Осторожно! Собчак», сообщает портал Тeleprogramma.pro.
Оптово-розничную торговлю брендированной одежды в интернет-магазине светской львицы осуществляет ООО «Дзен». Telegram-канал «Звездач» опубликовал сумму выручки этой виртуальной торговой точки, которая в итоге составила 143 млн руб.
До этого дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака прокомментировала арест Елены Блиновской. Представительница СМИ записала с «королевой марафонов» интервью, где попыталась показать внутреннюю суть бизнеследи.