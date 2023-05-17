Киевский режим сотрудничает с российской оппозицией. С соответствующим признанием выступил Глава ГУР Украины Кирилл Буданов.
Об этом он заявил 17 мая, в среду, в ходе разговора с ведущим YouTube-канала «Исландия». Российская оппозиция является источником информации, указал он. Однако Буданов не уточнил, с кем именно взаимодействует Правительство Украины.
«Это же понятно абсолютно», — подчеркнул он.
Ранее Буданов рассказал, что киевский режим использовал депутата Рады Евгения Шевченко для взаимодействия с белорусским президентом Александром Лукашенко. Подробности сообщает телеканал RT.