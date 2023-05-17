Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов признал, что Киев сотрудничает с российской оппозицией

Политика
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов признал, что Киев сотрудничает с российской оппозицией

Киевский режим сотрудничает с российской оппозицией. С соответствующим признанием выступил Глава ГУР Украины Кирилл Буданов.

Об этом он заявил 17 мая, в среду, в ходе разговора с ведущим YouTube-канала «Исландия». Российская оппозиция является источником информации, указал он. Однако Буданов не уточнил, с кем именно взаимодействует Правительство Украины.

«Это же понятно абсолютно», — подчеркнул он.

Ранее Буданов рассказал, что киевский режим использовал депутата Рады Евгения Шевченко для взаимодействия с белорусским президентом Александром Лукашенко. Подробности сообщает телеканал RT.
кирилл буданов Украина россия
Военкоры ФАН