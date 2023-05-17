Альпинист из Непала побил мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест

Известно, что в первый раз 53-летний спортсмен поднимался на гору в 1994 году. С того момента ему удалось 27 раз взойти на вершину. Помимо этого достижения, он также является рекордсменом по числу восхождений на горные пики высотой 8 тыс. метров. По данным газеты, Рита восемь раз поднимался на вершину Чо-Ойю, три раза на Манаслу, а также по одному разу на Чогори и Лхоцзе.