Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о намерении США расширить влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

США намерены расширять свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, представляя бюджетные предложения президента Джо Байдена на 2024 год.
По словам государственного деятеля, американский бюджет позволяет «усилить игру» в Индо-Тихоокеанском регионе. В планы США входить расширение дипломатического присутствия на данных территориях.
Блинкен не скрывает того, что данная инициатива может быть осуществлена в противовес Китаю, который также стремится укрепить свои геополитические позиции в регионе. Он считает, что именно КНР способна бросить вызов американскому видению «свободного, открытого, безопасного и процветающего международного порядка».
При этом госсекретарь настаивает на том, что в планы США не входит развязывание новой холодной войны. Соединенные Штаты, по словам Блинкена, готовы развивать с Китаем отношения в различных областях.
Ранее госсекретарь США прокомментировал возможность признания России спонсором терроризма. На соответствующий вопрос Блинкен ответил, что никогда нельзя говорить «никогда».