Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о намерении США расширить влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

Блинкен не скрывает того, что данная инициатива может быть осуществлена в противовес Китаю, который также стремится укрепить свои геополитические позиции в регионе. Он считает, что именно КНР способна бросить вызов американскому видению «свободного, открытого, безопасного и процветающего международного порядка».