Житель Новосибирской области сорвался с обрыва в реку Катунь

По данным ведомства, дежурным регионального МЧС на пульт 112 из туристической базы поступил сигнал о падении мужчины с высокого обрыва в реку Катунь. На помощь пострадавшему, который оказался жителем Новосибирской области, отправились пожарные из села Чемал, сообщает sibkray.ru.