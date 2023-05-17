Житель Новосибирской области сорвался с обрыва в реку Катунь

Сотрудники ГУ МЧС России по Алтаю рассказали о несчастном случае с туристом из Новосибирской области.
По данным ведомства, дежурным регионального МЧС на пульт 112 из туристической базы поступил сигнал о падении мужчины с высокого обрыва в реку Катунь. На помощь пострадавшему, который оказался жителем Новосибирской области, отправились пожарные из села Чемал, сообщает sibkray.ru.
Им удалось вытащить неосторожного туриста из воды. На берегу его уже ждала своевременно подоспевшая бригада медиков. Отмечается, что новосибирец получил открытую рваную рану подбородка. Ему оказана вся необходимая медпомощь.