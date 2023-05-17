Омский суд обязал кикшеринг Whoosh выплатить 350 тыс. рублей сбитой электросамокатом сервиса девочке

Омский областной суд вынес приговор по делу о травмировании девочки в результате наезда на нее неизвестного на электросамокате. Сервис Whoosh выплатит ей 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Ребенка сбили в июне 2022 года, после чего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Взыскать средства решила мать пострадавшей, уточнила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Изначально она требовала у ООО «Вуш» больше денег, 500 тыс. рублей.
В первой инстанции суд частично удовлетворил запрос женщины и постановил взыскать с кикшеринговой компании 350 тыс. рублей. Whoosh с решением не согласились, так как считают факт наезда транспортного средства на девочку недоказанным.
В Москве решивший прокатиться на электросамокате мужчина упал с него. Врачи выявили, что из-за этого он проломил череп.