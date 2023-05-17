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Омский суд обязал кикшеринг Whoosh выплатить 350 тыс. рублей сбитой электросамокатом сервиса девочке

Происшествия
Омский суд обязал кикшеринг Whoosh выплатить 350 тыс. рублей сбитой электросамокатом сервиса девочке

Омский областной суд вынес приговор по делу о травмировании девочки в результате наезда на нее неизвестного на электросамокате. Сервис Whoosh выплатит ей 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ребенка сбили в июне 2022 года, после чего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Взыскать средства решила мать пострадавшей, уточнила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Изначально она требовала у ООО «Вуш» больше денег, 500 тыс. рублей.

В первой инстанции суд частично удовлетворил запрос женщины и постановил взыскать с кикшеринговой компании 350 тыс. рублей. Whoosh с решением не согласились, так как считают факт наезда транспортного средства на девочку недоказанным.

В Москве решивший прокатиться на электросамокате мужчина упал с него. Врачи выявили, что из-за этого он проломил череп.
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