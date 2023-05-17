Омский суд обязал кикшеринг Whoosh выплатить 350 тыс. рублей сбитой электросамокатом сервиса девочке

Ребенка сбили в июне 2022 года, после чего доставили в больницу с тяжелыми травмами. Взыскать средства решила мать пострадавшей, уточнила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Изначально она требовала у ООО «Вуш» больше денег, 500 тыс. рублей.