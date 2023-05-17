Двое сотрудников посольства США погибли в результате нападения на американский конвой в Нигерии

Несколько сотрудников американского посольства убиты в Анамбре на юге Нигерии. Об этом сообщает издание Daily Trust.
По данным газеты, они находились в африканском городе с гуманитарной миссией. Колонна с сотрудниками посольства подверглась обстрелу неизвестными в районе населенного пункта Огбару.
По предварительным данным, погибли двое послов США. Американские власти пока официально не подтвердили факт смерти своих граждан.
Ранее RT сообщало, что около 33 человек погибли в результате вооруженного нападения Буркина-Фасо. Боевики на мотоциклах напали на мирных жителей деревни Юлу на северо-западе страны.