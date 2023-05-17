Полицейские в Московской области задержали кладбищенских воров

Заявления от 16 жителей Подмосковья по поводу разграбления захоронений их родственников на кладбище в Звенигороде поступило правоохранителям региона. Вскоре преступники были пойманы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», всего воры демонтировали и похитили 27 мемориальных плит из гранита на общую сумму более 1,5 млн рублей. Задержали похитителей инспекторы ДПС Звенигорода во время ночного патрулирования территории в районе кладбища.
Патрульные обнаружили у входа на кладбище машину и двоих людей, которые грузили в транспортное средство гранитные цветники. Злоумышленниками оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 28 и 30 лет. В их авто сотрудники полиции нашли гранитные плиты и прочие изделия ритуального характера.
Преступники признались, что все мемориальные гранитные конструкции они сбывали в одну из реставрационных мастерских в столице, а вырученные деньги расходовали на свои нужды. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Фигурантов поместили в СИЗО.