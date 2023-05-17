Полицейские в Московской области задержали кладбищенских воров

Патрульные обнаружили у входа на кладбище машину и двоих людей, которые грузили в транспортное средство гранитные цветники. Злоумышленниками оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 28 и 30 лет. В их авто сотрудники полиции нашли гранитные плиты и прочие изделия ритуального характера.