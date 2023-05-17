Житель Мордовии погиб в результате опрокидывания автомобиля

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии оценили последствия ДТП в Ельниковском районе.
По данным ведомства, около полудня автомобиль Lada XRAY неожиданно потерял управление, свалился в кювет и там перевернулся. Находившийся за рулем 44-летний мужчина, ранее лишенный водительских прав, погиб на месте инцидента, сообщают «Известия Мордовии».
В результате этого ДТП очень серьезно пострадал 54-летний пассажир, который был госпитализирован в Краснослободскую МБ и сейчас находится в реанимации. Представители компетентных органов продолжают уточнять обстоятельства инцидента.