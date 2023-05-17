Житель Благовещенска ответил в суде за кражу виски

Благовещенский городской суд дал правовую оценку неблаговидному поступку местного жителя.
В ходе судебного заседания мужчина был признан виновным в хищении двух бутылок пива Staropramen и бутылки дорогого ирландского виски Jameson Caskmates из винно-водочного магазина, расположенного на улице Воронкова, сообщает AmurInfo.
Суд учел смягчающие обстоятельства, включая раскаяние и признание вины, возмещение ущерба, а также наличие малолетнего ребенка на иждивении. В итоге правонарушителя приговорили к одному году и четырем месяцам ограничения свободы условно с испытательным сроком на два года.