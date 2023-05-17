Житель Благовещенска ответил в суде за кражу виски

Суд учел смягчающие обстоятельства, включая раскаяние и признание вины, возмещение ущерба, а также наличие малолетнего ребенка на иждивении. В итоге правонарушителя приговорили к одному году и четырем месяцам ограничения свободы условно с испытательным сроком на два года.