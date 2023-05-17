Почему Россия не отвечает на теракты в отношении своих граждан, обсудят в «Патриоте»

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов публично признал причастность Киева к убийствам мирных граждан России. Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли Киев «достать» российского телеведущего Владимира Соловьева или философа Александра Дугина, заявил, что Украина «достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей».
Также Буданов, комментируя обвинения в причастности украинских спецслужб к убийству журналистки Дарьи Дугиной, сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».
Офис генсека ООН подтвердил, что организация выступает против любых терактов – последуют ли действия? Почему корпус зданий ГУР на улице Электриков 33 в Киеве еще функционирует? Почему Россия не отвечает на теракты в отношении своих граждан – запрещает международное право или нет технической возможности? Нарушают ли международное право Израиль или США, когда физически уничтожают террористов на их территории? Несут ли ответственность лидеры НАТО за вооружение и поддержку террористов ГУР? Как нужно отвечать на серийные убийства чиновников на освобожденных территориях? Ответит ли кто-нибудь за подрыв Крымского моста или уничтожение «Северных потоков»? Является ли актом терроризма девятилетний обстрел Донецка? Сто сенаторов США предложили объявить Россию спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия — не пора ли объявить Украину и НАТО спонсорами терроризма?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— директор «Института политических исследований», российский государственный и общественный деятель Сергей Марков;
— член партии «Коммунисты России», политолог, публицист Дарья Митина;
— адвокат Виолетта Волкова.
Эфир состоится 17 мая, в среду, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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