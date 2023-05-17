Почему Россия не отвечает на теракты в отношении своих граждан, обсудят в «Патриоте»

Офис генсека ООН подтвердил, что организация выступает против любых терактов – последуют ли действия? Почему корпус зданий ГУР на улице Электриков 33 в Киеве еще функционирует? Почему Россия не отвечает на теракты в отношении своих граждан – запрещает международное право или нет технической возможности? Нарушают ли международное право Израиль или США, когда физически уничтожают террористов на их территории? Несут ли ответственность лидеры НАТО за вооружение и поддержку террористов ГУР? Как нужно отвечать на серийные убийства чиновников на освобожденных территориях? Ответит ли кто-нибудь за подрыв Крымского моста или уничтожение «Северных потоков»? Является ли актом терроризма девятилетний обстрел Донецка? Сто сенаторов США предложили объявить Россию спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия — не пора ли объявить Украину и НАТО спонсорами терроризма?