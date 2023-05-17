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Правоохранители задержали убийцу муниципального служащего в Гатчинском районе Петербурга

Происшествия
Правоохранители задержали убийцу муниципального служащего в Гатчинском районе Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга осуществили задержание злоумышленника, совершившего убийство муниципального служащего в Гатчинском районе. Мужчина сам сдался полиции.

Полиции поступило сообщение от жительницы Дружной Горки – ее муж получил многочисленные ножевые ранения в подъезде и скончался. Стражи порядка установили, что предполагаемым преступником является 60-летний местный житель.

Позже была выяснена и причина преступления – потерпевший, работая начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений местного муниципального образования, имел долгий конфликт с подозреваемым по вопросам землеустройства его земельного участка.

Злоумышленник самостоятельно сдался полиции, придя в 106-й отдел. В настоящий момент он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее в ЦБ рассказали о новых подходах мошенников в сфере инвестиций. Некоторые злоумышленники представляются жертвам обмана работниками популярных финансовых организаций.
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