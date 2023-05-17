Аргументы «за» и «против» ЕГЭ обсудят в медиацентре «Патриот»

Культура списывания – это большая проблема отечественного образования? На экзамен по математике можно дополнительно принести линейку, на литературу — орфографический словарь, а на физику — непрограммируемый калькулятор? Выходить в туалет на ЕГЭ можно любое количество раз? Нововведением 2023 года стал экзамен по китайскому языку – актуально? Каков в целом уровень российского образования сейчас, и сравним ли с периодом СССР? Нужен ли законопроект о статусе педагога? Как решать проблему популяризации среди школьников инженерного образования?