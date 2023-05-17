Аргументы «за» и «против» ЕГЭ обсудят в медиацентре «Патриот»

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ вряд ли претерпит серьезные изменения в ближайшие 10 лет. Он добавил, что российские школы почти на 100% готовы к проведению основного периода ЕГЭ, который начинается 26 мая. Музаев также уточнил, что перевод ЕГЭ в компьютерный формат по другим предметам, кроме информатики, пока не планируется.
При этом первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова утверждает, что большинство родительского сообщества России выступает против ЕГЭ, поскольку единый госэкзамен — не что иное, как зубрежка материала и дополнительный стресс для выпускников.
Аргументы «за» и «против» ЕГЭ – что выглядит убедительней? Что можно ответить родителям, для которых ЕГЭ – большой стресс? Лантратова предложила выделить дополнительные квоты на обучение в вузах, а также повысить стипендию для студентов из новых российских регионов?
Культура списывания – это большая проблема отечественного образования? На экзамен по математике можно дополнительно принести линейку, на литературу — орфографический словарь, а на физику — непрограммируемый калькулятор? Выходить в туалет на ЕГЭ можно любое количество раз? Нововведением 2023 года стал экзамен по китайскому языку – актуально? Каков в целом уровень российского образования сейчас, и сравним ли с периодом СССР? Нужен ли законопроект о статусе педагога? Как решать проблему популяризации среди школьников инженерного образования?
На эти и другие вопросы в студии медиагруппы «Патриот» ответит член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.
Брифинг Константина Тхостова состоится 17 мая, в среду, в 16:00.
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