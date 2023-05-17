Эксперт Андрей Марочко заявил об активных попытках ВСУ стянуть свою технику к Артемовску

На данный момент известно, что ВСУ регулярно подтягивают к Артемовску все большее количество военной техники и живой силы. Однако из-за огромных потерь украинской стороны преимущества у нее нет, в связи с чем общее количество вооружения и бойцов ВСУ остается примерно неизменным, информируют «РИА Новости».