Эксперт Андрей Марочко заявил об активных попытках ВСУ стянуть свою технику к Артемовску

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о количестве военной техники в районе Артемовска, которую транспортируют вооруженные силы Украины.
На данный момент известно, что ВСУ регулярно подтягивают к Артемовску все большее количество военной техники и живой силы. Однако из-за огромных потерь украинской стороны преимущества у нее нет, в связи с чем общее количество вооружения и бойцов ВСУ остается примерно неизменным, информируют «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об успехах «музыкантов» на территории Артемовска. По его словам, для того, чтобы город полностью и окончательно перешел под контроль российской стороны осталось отбить менее 1,5 квадратных километров.