Центральный банк РФ рассказал о новом способе мошенничества в сфере инвестиций

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального банка Валерий Лях сообщил о новых подходах мошенников по обману людей. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Лях рассказал, что некоторые злоумышленники принялись представляться агентами известных финансовых организаций по инвестированию. Если раньше мошенники подделывали сайты, придавая им похожий на оригинал вид, то теперь они маскируются под работников банков.
Злоумышленники при «работе с людьми» не допускают клиентов к самому процессу инвестирования. Работники финансовых пирамид пытаются в кратчайшее время получить денежные средства от доверчивых граждан под предлогом их размещения на «торговый счет», а о результатах инвестирования сообщается в мессенджерах, по телефону или электронной почте.
Ранее сообщалось, что мошенники похитили 780 тысяч рублей у четырех жителей Каменска-Уральского. Злоумышленники убеждали жертв скачать мошенническое приложение на телефон, совершать покупки в социальных сетях, а также они получили данные банковской карты одного из предпринимателей.