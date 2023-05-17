Центральный банк РФ рассказал о новом способе мошенничества в сфере инвестиций

Злоумышленники при «работе с людьми» не допускают клиентов к самому процессу инвестирования. Работники финансовых пирамид пытаются в кратчайшее время получить денежные средства от доверчивых граждан под предлогом их размещения на «торговый счет», а о результатах инвестирования сообщается в мессенджерах, по телефону или электронной почте.