Над Калугой взорвался беспилотник: ведутся поиски места крушения

Telegram-канал SHOT с ссылкой на собственный источник сообщил, что в небе над Калугой взорвался и упал беспилотник.
Обломки БПЛА самолетного типа нашли возле трассы А108 «Московское большое кольцо». Сам дрон предположительно упал возле деревни Тарутино. Возле дороги были найдены только оторванные детали беспилотника и сломанные ветки. Сечас на месте происшествия работают экстренные службы и ведут поиски места непосредственного падения.
Ранее адвокат Гаевский рассказал россиянам, что надо делать в случае, если БПЛА упал на вашей территории и повредил имущество. Компенсацию за самовольные постройки поврежденные в результате падения вы не получите.