SHOT: Украинский БПЛА атаковал КПП на границе в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил два снаряда на автомобильный КПП в Шебекино Белгородской области. В результате атаки начался пожар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.
Летательное средство зашло в воздушное пространство над Белгородской областью около полуночи и атаковало пункт пропуска через границу. Местными силами возгорание было быстро потушено. Сообщается, что пострадавших в результате прилета дрона нет, по предположительной версии, при атаке использовались минометные мины.