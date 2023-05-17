SHOT: Украинский БПЛА атаковал КПП на границе в Белгородской области

Летательное средство зашло в воздушное пространство над Белгородской областью около полуночи и атаковало пункт пропуска через границу. Местными силами возгорание было быстро потушено. Сообщается, что пострадавших в результате прилета дрона нет, по предположительной версии, при атаке использовались минометные мины.