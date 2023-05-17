Австралийский саммит QUAD отменили из-за отказа Байдена приезжать

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что саммит QUAD, который должен был пройти в Сиднее отменен. Это связано с отказом президента США Джо Байдена ехать на него. Об этом сообщил сайт издания «Ъ».
«Встреча Quad не состоится в Сиднее на следующей неделе», - заявил политик в интервью американскому телеканалу ABC News.
Ранее анонсированная поездка в Папуа-Новую Гвинею также отменяется из-за нерешенных финансовых вопросов в США.
Ранее Вашингтон заявил, что Байден не сможет поехать на запланированный саммит QUAD, после своего посещения встречи «Большой семерки». Причиной для этого стала неразрешенная ситуация вокруг госдолга США, приближающегося к своему потолку. Грозящий Штатам дефолт сейчас стоит в первой очереди повестке дня для американского лидера.