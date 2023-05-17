Австралийский саммит QUAD отменили из-за отказа Байдена приезжать

Ранее Вашингтон заявил, что Байден не сможет поехать на запланированный саммит QUAD, после своего посещения встречи «Большой семерки». Причиной для этого стала неразрешенная ситуация вокруг госдолга США, приближающегося к своему потолку. Грозящий Штатам дефолт сейчас стоит в первой очереди повестке дня для американского лидера.