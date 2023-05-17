Politico: Евросоюз не может впустить Турцию и Украину в свой состав

Американское издание Politico сообщило об экономических сложностях, которые непременно возникнут, когда Евросоюз попытается включить в состав Турцию и Украину.
На данный момент говорить о вступлении в ЕС и Турции, и Украины невозможно, так как при попытке согласования членства обеих стран возникнут экономические трудности. В таком случае рынок, подконтрольный ЕС, просто не вынесет такого маневра.
Таким образом, одна из этих двух стран должна стать последним расширением ЕС, чтобы не допустить дальнейших проблем в экономической сфере, информирует Politico.
Ранее сообщалось, что политолог Юрий Самонкин заявил о возможном расколе ЕС из-за разногласий, возникших на фоне поддержки Украины. Так как многие страны больше не в состоянии поддерживать Киев, они продвигают эту позицию в ЕС, где встречают и поддержку, и несогласие. Подобный раскол во мнениях может привести к разрушению альянса.