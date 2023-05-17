Politico: Евросоюз не может впустить Турцию и Украину в свой состав

Ранее сообщалось, что политолог Юрий Самонкин заявил о возможном расколе ЕС из-за разногласий, возникших на фоне поддержки Украины. Так как многие страны больше не в состоянии поддерживать Киев, они продвигают эту позицию в ЕС, где встречают и поддержку, и несогласие. Подобный раскол во мнениях может привести к разрушению альянса.