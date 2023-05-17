Актриса Сабина Ахмедова рассказала, почему отказалась от роли в США

Актриса Сабина Ахмедова призналась, что за рубежом ей предлагают «второсортные» роли. Об этом сообщает издание «teleprogramma.pro»
После участия в проекте режиссера Константина Богомолова «Содержанки» она стала популярной у российского зрителя. Ахмедова счастлива сниматься в России, но ей не дают хороших ролей в США. Актриса работает в Америке, но пока не может особо выбирать проекты. Если ей присылают сценарий, где предлагают сыграть русскую проститутку, она отказывается. Актриса не против «воплотиться» женщину легкого поведения, если «в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться», но такое бывает редко.
Ранее СМИ сообщили, что российская актриса Настасья Самбурская была замечена на Московском международном кинофестивале в черном платье с откровенным декольте. Звезда опубликовала соответствующие фотоматериалы в своих социальных сетях.