Актриса Сабина Ахмедова рассказала, почему отказалась от роли в США

После участия в проекте режиссера Константина Богомолова «Содержанки» она стала популярной у российского зрителя. Ахмедова счастлива сниматься в России, но ей не дают хороших ролей в США. Актриса работает в Америке, но пока не может особо выбирать проекты. Если ей присылают сценарий, где предлагают сыграть русскую проститутку, она отказывается. Актриса не против «воплотиться» женщину легкого поведения, если «в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться», но такое бывает редко.