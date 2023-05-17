Московский зоопарк с установлением теплой погоды выпустил горилл в уличный вольер

Ранее парламентарий Владимир Бурматов рассказал о действенных методах избавления от проблемы бездомных собак. Депутат сообщил о необходимости введения новых штрафов, программы по «пристройке» животных и льготной стерилизации. Для этого, по его мнению, необходимо расширить полномочия регионов России в данной области.