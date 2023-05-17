Московский зоопарк с установлением теплой погоды выпустил горилл в уличный вольер

Представители Московского зоопарка сообщили, что местные гориллы вышли в уличный вольер. Пока прогулки длятся около трех часов во избежание рисков для здоровья особей. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Сообщается, что стабилизация температурного режима в городе позволила вывести обезьян на улицу. Работники зоопарка скрупулезно подготовили открытое пространство для животных – все скальные уступы были помыты, а полы подметены.
Ранее парламентарий Владимир Бурматов рассказал о действенных методах избавления от проблемы бездомных собак. Депутат сообщил о необходимости введения новых штрафов, программы по «пристройке» животных и льготной стерилизации. Для этого, по его мнению, необходимо расширить полномочия регионов России в данной области.