Приморского депутата арестовали по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах

Как сообщает издание «Ъ», Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил запрос СК и арестовал депутата на 1 месяц и 29 дней. Ее подозревают в получении взятки размером 3,5 млн рублей. Получила деньги Алеко в 2018-19 году, еще будучи директором Приморской краевой филармонии, от фирмы ООО «Интегра» за закупку у них музыкальных инструментов.