Приморского депутата арестовали по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах

Депутата законодательного собрания Приморья Анну Алеко заключили под стражу до 15 июля в связи с подозрением в коррупции.
Как сообщает издание «Ъ», Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил запрос СК и арестовал депутата на 1 месяц и 29 дней. Ее подозревают в получении взятки размером 3,5 млн рублей. Получила деньги Алеко в 2018-19 году, еще будучи директором Приморской краевой филармонии, от фирмы ООО «Интегра» за закупку у них музыкальных инструментов.
Сообщается, что предоставлять инструменты музыкальному учреждению глава «Интегры» Игорь Сурмач не собирался, хоть и оформил контракт на сумму более 5 млн рублей. Ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемой в коррупции грозит срок до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжает расследование и установку фактов.
Ранее стало известно, что бывший замглавы ФСИН получил девять лет колонии за взяточничество и злоупотребление полномочиями.