Эксперт Сандерс рассказала о настоящей причине отсутствия секса в браке

Журналист Дейдре Сандерс рассказала о том, почему мужчины в браке и длительных отношениях могут отказываться от секса со своей избранницей. И дело даже не в привлекательности.
По словам Сандерс, иногда, в длительных отношениях, мужчины могут перестать хотеть интимной близости со своей возлюбленной, но это происходит не потому, что с ней что-то не так, и она его больше не устраивает, а потому, что сам мужчина может находиться в глубокой депрессии, например, после рождения ребенка.
Это случается из-за стресса и изменения жизни. В таком случае давить на партнера попытками привлечь его внимание сексуальным бельем, похудением и прочими методами бессмысленно, так как это усугубит состояние мужчины. В этой ситуации необходимо сесть, поговорить и решить сложившуюся у партнера проблему, информирует The Sun.
Ранее сообщалось, что сексолог Райан Кивитс заявила о допустимости представления другого партнера во время секса в отношениях, однако с оговорками на верность и отсутствие попыток не обращать внимание на проблему с неудовлетворением от нынешнего партнера.