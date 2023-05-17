Эксперт Сандерс рассказала о настоящей причине отсутствия секса в браке

По словам Сандерс, иногда, в длительных отношениях, мужчины могут перестать хотеть интимной близости со своей возлюбленной, но это происходит не потому, что с ней что-то не так, и она его больше не устраивает, а потому, что сам мужчина может находиться в глубокой депрессии, например, после рождения ребенка.