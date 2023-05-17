Глава МИД Индии Джайшанкар жестко ответил на выпады руководителя евродипломатии Борреля

Он отметил, что российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская. Документ, на который ссылался индийский дипломат, разъясняет, что можно ввозить на территорию Евросоюза нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Таким образом, Джайшанкар обращается к Боррелю с просьбой изучить свои же документы и не угрожать Индии введением ограничений из-за продажи переработанной российской нефти, которая не подпадает под санкции.