Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД Индии Джайшанкар жестко ответил на выпады руководителя евродипломатии Борреля

Политика
Глава МИД Индии Джайшанкар жестко ответил на выпады руководителя евродипломатии Борреля

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что руководителю евродипломатии Жозепу Боррелю, следует изучить документы ЕС, прежде чем угрожать введением ограничений из-за российской нефти. Об этом сообщает издание «Радио Sputnik».

Ранее Боррель заявил, что если дизель или бензин попадают в Европу из Индии и производятся с использованием российской нефти, то это считается обходом санкций, и ЕС должен принять меры. Джайшанкар обратился к Боррелю, указывая на правила Совета ЕС и регламент об антироссийских санкциях в связи с ситуацией на Украине.

Он отметил, что российская нефть существенно трансформируется в третьей стране и больше не рассматривается как российская. Документ, на который ссылался индийский дипломат, разъясняет, что можно ввозить на территорию Евросоюза нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти. Таким образом, Джайшанкар обращается к Боррелю с просьбой изучить свои же документы и не угрожать Индии введением ограничений из-за продажи переработанной российской нефти, которая не подпадает под санкции.

Ранее СМИ сообщили, что международное энергетическое агентство обвинило Россию в несоблюдении добровольного сокращения добычи нефти. Там считают, что Россия снизила суточную добычу нефти на 200 тысяч баррелей вместо обещанных 500 тысяч.
россия индия индия россия Индия и Россия россия-индия боррель Жозеп Боррель нефть Эмбарго на нефть из РФ нефтяной рынок транзит нефти
Военкоры ФАН