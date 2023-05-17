«Это секта»: В Сети оценили действия Еврокомиссии по отношению к Украине и России

Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен заявила о возможном проведении саммита Совета Европы с учетом присутствия украинских активистов, которые призвали Евросоюз добиться от России ответа за ее военные преступления. Однако это заявление вызвало негатив со стороны пользователей в Сети.
Многие читатели обратили внимание на то, что ЕС и ЕК регулярно говорят об ответственности России за ее военные преступления, однако молчат о ведении опосредованной войны с Москвой со стороны США и НАТО, за что их тоже нужно привлечь к ответственности. Также некоторые пользователи призвали фон дер Ляйен покинуть свой пост и отправиться в тюрьму.
«Почему это выглядит как секта?» - написал один из комментаторов.
Ранее сообщалось, что в социальных сетях многие люди раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот снова начал требовать деньги у своих союзников. Некоторые обвинили его в том, что он ведет конфликт к эскалации вместо мирных переговоров.