Многие читатели обратили внимание на то, что ЕС и ЕК регулярно говорят об ответственности России за ее военные преступления, однако молчат о ведении опосредованной войны с Москвой со стороны США и НАТО, за что их тоже нужно привлечь к ответственности. Также некоторые пользователи призвали фон дер Ляйен покинуть свой пост и отправиться в тюрьму.