Рыболовецкое судно с 39 людьми на борту потерпело крушение в Индийском океане

Как сообщает агентство «Ъ» крушение произошло в 03:00 по местному времени. Связь с судном сейчас потеряна. Из экипажа 17 человек являются выходцами из Китая, еще 17 граждане Индонезии и 5 филиппинцев. Сейчас они числятся пропавшими без вести. Спасатели начали вести поиски людей. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил на место дополнительные спасательные отряды.