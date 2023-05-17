Эксперты рассказали о случаях, когда можно представлять другого человека во время секса в отношениях

По словам Кивитс, представлять другого человека во время секса в отношениях – нормально, однако только при соблюдении некоторых условностей. Например, подобная практика является допустимой и даже может добавить пикантности в отношениях в виде ролевых игр, но только, если партнер, представляющий другого человека, уверен в том, что любит своего избранника и никогда не станет воплощать свои фантазии с кем-то другим в реальность.