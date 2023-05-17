Эксперты рассказали о случаях, когда можно представлять другого человека во время секса в отношениях

Сексолог Райан Кивитс рассказала о практике представления другого человека во время секса будучи в отношениях.
По словам Кивитс, представлять другого человека во время секса в отношениях – нормально, однако только при соблюдении некоторых условностей. Например, подобная практика является допустимой и даже может добавить пикантности в отношениях в виде ролевых игр, но только, если партнер, представляющий другого человека, уверен в том, что любит своего избранника и никогда не станет воплощать свои фантазии с кем-то другим в реальность.
Также подобная практика не должна становиться способом для того, чтобы отвлечься от неудовлетворительного секса с партнером, информирует издание Metro.
Ранее сообщалось, что сексолог Елена Кондрашева заявила о возможности простить измену. По ее мнению, сделать это можно в случае, если человек, которому изменили, готов смириться с этим, а также, если он сам виноват в случившемся, например, не уделял внимания или ограничивал сексуальную близость.