Стали известны подробности о состоянии пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре

Добровольский рассказал, что трое пострадавших в настоящее время продолжают проходить лечение в комбустиологическом отделении в населенном пункте Пыть-Ях, двое других – в ожоговом центре Сургута. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное – врачи стараются делать все возможное, чтобы спасти им жизни.