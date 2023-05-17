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Стали известны подробности о состоянии пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре

Общество
Стали известны подробности о состоянии пострадавших при пожаре на газопроводе в Югре

Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Добровольский предоставил актуальную информацию о состоянии пострадавших при возгорании участка газопровода в Белоярском районе.

Добровольский рассказал, что трое пострадавших в настоящее время продолжают проходить лечение в комбустиологическом отделении в населенном пункте Пыть-Ях, двое других – в ожоговом центре Сургута. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное – врачи стараются делать все возможное, чтобы спасти им жизни.

Ранее сообщалось о возгорании многоквартирного жилого строения на улице Финская в селе Новые Параты Волжского района республики Марий Эл. Сотрудники региональной прокуратуры взяли расследование инцидента и проверку обстоятельств под контроль.
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