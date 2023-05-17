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Ким Чен Ын вместе с дочерью проверил готовность запуска первого военного разведывательного спутника

Технологии
Ким Чен Ын вместе с дочерью проверил готовность запуска первого военного разведывательного спутника

Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью проинспектировал подготовку к запуску первого разведывательного спутника страны.

Как сообщает агентство РИА Новости, северокорейский лидер также заявил о важности разработки военного спутника в связи с нападками «американских империалистов». Выработка собственной космической программы по запуску спутников поможет в повышении обороноспособности страны.

Лидер КНДР также подчеркнул, что страна будет использовать свой суверенитет и право на защиту в случае «происков» врагов народа.

Сообщается, что Ким Чен Ын оценил старания работников и заявил, что спутник прошел необходимые проверки и готов к запуску в запланированный срок. Точное время и дата запуска ведомством не называется.

Ранее страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность в связи с растущей мощью КНДР и Ирана.
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