Согласно его заявлению, Украина не обладает превосходством в воздушных силах и не получила обещанные самолеты F-16. Задержки с поставкой военной техники также затрудняют планы по началу контрнаступления. Кроме того, обозреватель отметил, что Россия вывела свои командные центры из зоны досягаемости реактивной системы залпового огня HIMARS, что делает невозможным удар украинской армии по центру принятия решений Российской Федерации. Все эти факторы задерживают наступление ВСУ. Скрипченко также отметил, что западные СМИ пока не знают о проблемах, с которыми сталкивается Украина.