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19fortyfive: Обозреватель Скрипченко рассказал, почему ВСУ не идут в наступление

Политика
19fortyfive: Обозреватель Скрипченко рассказал, почему ВСУ не идут в наступление

Обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко сообщил о задержке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за отсутствия превосходства в воздухе и дефицита боеприпасов. Об этом сообщило издание URA.RU.

Согласно его заявлению, Украина не обладает превосходством в воздушных силах и не получила обещанные самолеты F-16. Задержки с поставкой военной техники также затрудняют планы по началу контрнаступления. Кроме того, обозреватель отметил, что Россия вывела свои командные центры из зоны досягаемости реактивной системы залпового огня HIMARS, что делает невозможным удар украинской армии по центру принятия решений Российской Федерации. Все эти факторы задерживают наступление ВСУ. Скрипченко также отметил, что западные СМИ пока не знают о проблемах, с которыми сталкивается Украина.

Ранее издание «Утро» сообщило, что американские журналисты из журнала Foreign Affairs не сомневаются в провале контрнаступления ВСУ. Они считают, что поражение Украины воодушевит Россию и даст ей серьезные преимущества.
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