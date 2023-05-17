Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев предупредил о росте числа рейсов в Египет из России в ближайшие недели

Ранее сообщалось, что прибывающие на Бали туристы начнут получать специальные брошюры с инструкциями по поведению на острове. Соответствующие бумажные буклеты будут прикладываться к паспорту посетителя курорта при прохождении контроля. Введением такой меры власти хотят избежать вербального взаимодействия с иностранцами.