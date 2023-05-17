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Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев предупредил о росте числа рейсов в Египет из России в ближайшие недели

Общество
Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев предупредил о росте числа рейсов в Египет из России в ближайшие недели

Генеральный консул Российской Федерации в египетской Хургаде Виктор Воропаев рассказал о туристических тенденциях на ближайшее будущее. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Воропаев заявил, что «в ближайшие недели» ожидается увеличение туристических поездок россиян в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Генконсул также отметил, что на данный момент около 50 авиарейсов совершается в страну каждую неделю из российских городов.

Ранее сообщалось, что прибывающие на Бали туристы начнут получать специальные брошюры с инструкциями по поведению на острове. Соответствующие бумажные буклеты будут прикладываться к паспорту посетителя курорта при прохождении контроля. Введением такой меры власти хотят избежать вербального взаимодействия с иностранцами.
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