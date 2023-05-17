Глава OpenAI рассказал о главных опасностях нейросетей

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выступил перед Сенатом США, где выразил свою озабоченность опасностью, связанной с использованием передовых технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание planet-today.ru.
Он призвал законодателей ввести лицензионные требования и другие правила для организаций, занимающихся разработкой передовых систем искусственного интеллекта и считает, что регулирующее вмешательство правительства имеет решающее значение для снижения рисков, связанных с более мощными моделями ИИ.
Хотя Альтман рекламирует преимущества ИИ, он также выразил обеспокоенность тем, как контент, созданный им, может повлиять на выборы. Он отметил, что в следующем году в США предстоит голосование, и с учетом того, что эти модели становятся все более совершенными, это вызывает серьезную озабоченность. По мнению Альтмана, некоторые ограничения будут крайне необходимы.
Ранее издание «УТРО.РУ» сообщило, что благодаря искусственному интеллекту удалось снизить нагрузку на врачей-маммологов. Утверждается, что скорость благодаря новым технологиям скорость обработки выросла примерно в восемь раз.