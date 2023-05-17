Глава OpenAI рассказал о главных опасностях нейросетей

Хотя Альтман рекламирует преимущества ИИ, он также выразил обеспокоенность тем, как контент, созданный им, может повлиять на выборы. Он отметил, что в следующем году в США предстоит голосование, и с учетом того, что эти модели становятся все более совершенными, это вызывает серьезную озабоченность. По мнению Альтмана, некоторые ограничения будут крайне необходимы.