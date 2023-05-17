Террористы захватили мусульманскую школу под Бишкеком, есть пострадавшие

Telegram-канал Sputnik Кыргызстан сообщает, что группа вооруженных людей оцепила мусульманскую школу в селе Дмитриевка в 30 километрах от Бишкека.
Полиция заблокировала село с двух сторон и начала проводить контртеррористическую операцию. На место была вызвана и военная техника. В ходе перестрелки были ранены двое силовиков и убит один террорист.
По предварительным данным, нападавшими являются мужчины, попытавшиеся скрыться после ограбления и разбойного нападения на юге страны. До сих пор неизвестно, есть ли среди пострадавших дети.
Ранее ФСБ пресекла восемь попыток украинских ДРГ провести теракты в Свердловской и Тюменской областях.