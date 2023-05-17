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Террористы захватили мусульманскую школу под Бишкеком, есть пострадавшие

Происшествия
Террористы захватили мусульманскую школу под Бишкеком, есть пострадавшие

Telegram-канал Sputnik Кыргызстан сообщает, что группа вооруженных людей оцепила мусульманскую школу в селе Дмитриевка в 30 километрах от Бишкека.

Полиция заблокировала село с двух сторон и начала проводить контртеррористическую операцию. На место была вызвана и военная техника. В ходе перестрелки были ранены двое силовиков и убит один террорист.

По предварительным данным, нападавшими являются мужчины, попытавшиеся скрыться после ограбления и разбойного нападения на юге страны. До сих пор неизвестно, есть ли среди пострадавших дети.

Ранее ФСБ пресекла восемь попыток украинских ДРГ провести теракты в Свердловской и Тюменской областях.
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