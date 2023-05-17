Парламентарии Госдумы не видят необходимости введения новых статей за непрофессиональные советы по инвестициям

Кирьянов сообщил, что в настоящее время в Уголовном Кодексе РФ присутствует ряд статей, к которым могут быть отнесены непрофессиональные рекомендации в сфере инвестирования – такие преступления могут квалифицироваться, например, как мошенничество или незаконная предпринимательская деятельность. Таким образом парламентарий высказал мнение об инициативе Центробанка усилить ответственность за такие действия – он считает, что необходимость во введении новых статей в уголовное законодательство отсутствует.