Парламентарии Госдумы не видят необходимости введения новых статей за непрофессиональные советы по инвестициям

Зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов напомнил, что за раздачу непрофессиональных инвестиционных советов можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Об этом пишет 5-tv.ru.
Кирьянов сообщил, что в настоящее время в Уголовном Кодексе РФ присутствует ряд статей, к которым могут быть отнесены непрофессиональные рекомендации в сфере инвестирования – такие преступления могут квалифицироваться, например, как мошенничество или незаконная предпринимательская деятельность. Таким образом парламентарий высказал мнение об инициативе Центробанка усилить ответственность за такие действия – он считает, что необходимость во введении новых статей в уголовное законодательство отсутствует.
Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали в аэропорту Анадыря жителя Иркутска при попытке нелегально вывезти 4,5 килограмма золота. Цена находившегося у мужчины драгоценного металла превышает 24 миллиона рублей.