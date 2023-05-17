Американцы начали выкидывать на улицу ветеранов ради беженцев

Согласно сообщению обозревателя издания Newsweek Джулии Карбонаро, отели в Соединенных Штатах начали выселять ветеранов для размещения беженцев. Об этом рассказало издание MK.RU.
Карбонаро отметила, что отели в Нью-Йорке начали выселять бездомных ветеранов, чтобы освободить место для мигрантов, и владельцы отелей делают это ради дополнительной прибыли. Она отмечает, хозяева гостиниц получают за одну ночь размещения мигрантов в среднем до 100 долларов, что становится причиной выселения бездомных ветеранов. По ее словам, она имеет информацию по крайней мере о 20 ветеранах, которым сказали «собрать вещи». Только после вмешательства правозащитников удалось найти другое жилье для этих граждан.
Ранее издание «rt.com» сообщило, что согласно новому законодательству все пережившие осаду Сталинграда получат статус ветеранов ВОВ. Им полагается ежемесячная выплата в размере 3896 рублей.