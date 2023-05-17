Американцы начали выкидывать на улицу ветеранов ради беженцев

Карбонаро отметила, что отели в Нью-Йорке начали выселять бездомных ветеранов, чтобы освободить место для мигрантов, и владельцы отелей делают это ради дополнительной прибыли. Она отмечает, хозяева гостиниц получают за одну ночь размещения мигрантов в среднем до 100 долларов, что становится причиной выселения бездомных ветеранов. По ее словам, она имеет информацию по крайней мере о 20 ветеранах, которым сказали «собрать вещи». Только после вмешательства правозащитников удалось найти другое жилье для этих граждан.