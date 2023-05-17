Эксперт Джим Роджерс рассказал о текущем рекордном периоде без рецессии в США

Рецессии, то есть замедления развития и некритичный спад производства в стране, были всегда и во всех государствах. США не являются исключением, поэтому в ближайшее время гражданам страны стоит ее ждать. Последний такой случай был в 2008 году. Таким образом текущий пятнадцатилетний период, который Штаты провели без спадов и деградации экономики, является рекордным, информируют «РИА Новости».