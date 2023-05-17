Эксперт Джим Роджерс рассказал о текущем рекордном периоде без рецессии в США

Инвестор Джим Роджерс заявил о предстоящем замедлении темпов развития американской экономики на фоне ситуации с растущим госдолгом США и банкротством ряда банков ранее.
Рецессии, то есть замедления развития и некритичный спад производства в стране, были всегда и во всех государствах. США не являются исключением, поэтому в ближайшее время гражданам страны стоит ее ждать. Последний такой случай был в 2008 году. Таким образом текущий пятнадцатилетний период, который Штаты провели без спадов и деградации экономики, является рекордным, информируют «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила о предположительной дате дефолта в стране. По оценкам Минфина, он может наступить уже 1 июня текущего года. Однако не исключено, что эта дата может сместиться на пару недель позже.