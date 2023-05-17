Колумбийские спасатели продолжают поиски детей, пропавших после авиакатастрофы в джунглях

Спасатели из Колумбии заявили о том, что нашли разбившийся ранее самолет в джунглях.
Как сообщает сайт РЕН-ТВ, на борту самолета во время крушения находилось семь человек, четверо из которых несовершеннолетние. В кабине спасатели обнаружили тела трех взрослых. Местонахождение детей остается неизвестным.
«Мы продолжаем, с надеждой и решительностью, поиск несовершеннолетних», - заявило ведомство в социальных сетях.
Воздушное судно разбилось еще 1 мая, однако обнаружить пропавший в джунглях самолет оказалось крайне сложно.
Ранее стало известно, что американский истребитель F-16 потерпел крушение в Южной Корее.