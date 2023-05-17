Российская артиллерия нанесла удар листовками по позициям ВСУ

По данным прессы, вместо взрывчатого вещества и поражающих элементов снаряды были начинены листовками с агитационными материалами. Минобороны России сообщило, что удар нанесли военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня «Град». В некоторых из выпущенных снарядов содержалось более тысячи листовок с призывом сложить оружие и сохранить свои жизни.