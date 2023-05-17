Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российская артиллерия нанесла удар листовками по позициям ВСУ

Политика
Российская артиллерия нанесла удар листовками по позициям ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды с листовками. Об этом сообщает издание URA.RU.

По данным прессы, вместо взрывчатого вещества и поражающих элементов снаряды были начинены листовками с агитационными материалами. Минобороны России сообщило, что удар нанесли военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня «Град». В некоторых из выпущенных снарядов содержалось более тысячи листовок с призывом сложить оружие и сохранить свои жизни.

Ранее издание «rt.com» рассказало, что российским артиллеристам удалось поразить пункт скопления живой силы ВСУ под Артемовском. В частности, под удар попали войска, размещенные в населенных пунктах Артемовск, Миньково, Курахово и Горняк.
россия Украина украинский кризис спецоперация на Украине специальная военная операция на Украине агитация агитация и пропаганда
Военкоры ФАН