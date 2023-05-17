Рэпер Джиган подарил супруге Оксане Самойловой букет из 501 розы

Блогер устроила небольшое представление на видеозаписи. Она сделала вид, что что-то ищет в доме, а затем неожиданно обнаруживает в центре коридора цветочный букет из 501 розы. Самойлова высказала слова благодарности мужу, который позже отправил воздушный поцелуй своей супруге. Модель долгое время не переставала восхищаться подарком, – пишет 5-tv.ru.