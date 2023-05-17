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Рэпер Джиган подарил супруге Оксане Самойловой букет из 501 розы

Общество
Рэпер Джиган подарил супруге Оксане Самойловой букет из 501 розы

Модель Оксана Самойлова рассказала подписчикам в социальных сетях радостные новости о свой личной жизни. Она показала поклонникам подарок от своего супруга Дениса Устименко-Вайнштейна (Джиган) в виде шикарного букета цветов.

Блогер устроила небольшое представление на видеозаписи. Она сделала вид, что что-то ищет в доме, а затем неожиданно обнаруживает в центре коридора цветочный букет из 501 розы. Самойлова высказала слова благодарности мужу, который позже отправил воздушный поцелуй своей супруге. Модель долгое время не переставала восхищаться подарком, – пишет 5-tv.ru.

Ранее нападающий «Зенита» Малком Филипе Силва де Оливейра поделился с подписчиками фотографией новорожденного сына. Ребенок получил имя Габриэль.
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