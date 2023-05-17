Мужчина попытался вывести с Чукотки почти пять килограммов золота на 24 млн рублей

Жителя Иркутска задержали правоохранительные органы в аэропорту чукотского Анадыря при попытке нелегально вывезти 4,5 килограмма золота.
Как сообщает сайт KP.RU, металл он украл во время работы на золотом роднике, занимаясь промывом песка с вкраплениями ценнейшей руды. Часть драгоценного песка он прятал в своих тайниках в лесу. Сделал он это два с половиной года назад, а сейчас решил забрать свой ценный «клад».
Золото мужчина спрятал в ручке чемодана, но вызвал подозрение у сотрудников таможни. Те, в свою очередь, вызвали сотрудников полиции, которые и нашли спрятанную руду.
По мнению экспертов, цена всего золота превышает 24 млн рублей. Мужчине, попытавшемуся вывести свою «находку» грозит до 5 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей по статье 191 УК РФ (перевозка драгметаллов).
Ранее ФСБ пресекла перевозку 24 килограммов золота в московском аэропорту.