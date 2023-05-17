Мужчина попытался вывести с Чукотки почти пять килограммов золота на 24 млн рублей

Как сообщает сайт KP.RU, металл он украл во время работы на золотом роднике, занимаясь промывом песка с вкраплениями ценнейшей руды. Часть драгоценного песка он прятал в своих тайниках в лесу. Сделал он это два с половиной года назад, а сейчас решил забрать свой ценный «клад».