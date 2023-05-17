Немецкий политолог Варвик: Запад эскалирует украинский кризис

Он считает, что действия западных политиков не решают конфликт и не приводят к его урегулированию. Варвик отметил, что с учетом больших разрушений, потерь потенциала эскалации, неправильно полагать, что путь, выбранный западными странами, достигнет успеха. Он убежден, что в настоящее время они не смогли достичь «баланса интересов». В связи с этим, ключом к разрешению конфликта в Украине станет «горькое признание» того, что Киев находится в сфере влияния России.