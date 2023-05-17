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Немецкий политолог Варвик: Запад эскалирует украинский кризис

Политика
Немецкий политолог Варвик: Запад эскалирует украинский кризис

Политика, которой придерживаются западные страны в отношении Украины, не приведет ни к чему хорошему, считает немецкий политолог Йоханнес Варвик. Об этом сообщает издание MK.RU.

Он считает, что действия западных политиков не решают конфликт и не приводят к его урегулированию. Варвик отметил, что с учетом больших разрушений, потерь потенциала эскалации, неправильно полагать, что путь, выбранный западными странами, достигнет успеха. Он убежден, что в настоящее время они не смогли достичь «баланса интересов». В связи с этим, ключом к разрешению конфликта в Украине станет «горькое признание» того, что Киев находится в сфере влияния России.

Ранее издание «Ридус» сообщило, что Украина сможет столкнуться с дефицитом топлива. Замминистра энергетики Украины Николай Колесник заявил, в случае прекращения поставок, запасов топлива в стране хватит на 10-30 дней.
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