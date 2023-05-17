Бизнесмен Илон Маск сказал, кто должен руководить США после выборов президента в 2024 году

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в победе над кандидатом и бывшим лидером Америки Дональдом Трампом, несмотря на то, что сейчас главным конкурентом Байдена является именно Трамп. Последний не раз обвинял действующего президента в безответственности и неспособности руководить страной, которая приведет мир к Третьей мировой войне.