Бизнесмен Илон Маск сказал, кто должен руководить США после выборов президента в 2024 году

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск прокомментировал предстоящие выборы президента США, которые состоятся в 2024 году.
По словам Маска, Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка и контролирующая деятельность коммерческой банковской системы, работает слишком медленно и не способна обеспечить стабильность американской экономики. Бизнесмен также отметил, что предстоящие выборы президента США должны многое поменять, так как граждане страны хотят видеть своим руководителем «нормального человека», информирует телеканал CNBS.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о своей уверенности в победе над кандидатом и бывшим лидером Америки Дональдом Трампом, несмотря на то, что сейчас главным конкурентом Байдена является именно Трамп. Последний не раз обвинял действующего президента в безответственности и неспособности руководить страной, которая приведет мир к Третьей мировой войне.