Красноярский суд постановил приговор бывшему старшему преподавателю СибГУ за взяточничество

Сотрудник учебного заведения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) и ч. 2 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве). Мужчина с 2015 по 2019 год незаконно получил около полумиллиона рублей взятками от 19 студентов от десяти до 110 тысяч рублей за выставление положительных оценок.