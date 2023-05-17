Красноярский суд постановил приговор бывшему старшему преподавателю СибГУ за взяточничество

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы бывшего старшего преподавателя ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева».
Сотрудник учебного заведения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) и ч. 2 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве). Мужчина с 2015 по 2019 год незаконно получил около полумиллиона рублей взятками от 19 студентов от десяти до 110 тысяч рублей за выставление положительных оценок.
Он также посредничал в передаче денежных средств другим преподавателям, получив за это около 300 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание по совокупности преступлений в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что прокуратура Украины подозревает председателя Верховного суда страны Всеволода Князева во взяточничестве. Главе инстанции и его адвокату грозит до 12 лет лишения свободы.