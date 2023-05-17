Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии суверенитета Евросоюза из-за США

Ранее сообщалось, что политолог Юрий Самонкин заявил о политическом расколе в Евросоюзе. По словам эксперта, многие страны Союза не согласны с политикой США и расхождения во мнениях растут в связи с продолжительностью конфликта России и Украины, что может грозить распадом ЕС.