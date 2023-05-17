Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии суверенитета Евросоюза из-за США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об исчезновении суверенитета на территории Евросоюза из-за добровольной сдачи его США.
По словам Захаровой, в текущих политических условиях страны Евросоюза добровольно отдали свой суверенитет под контроль США, из-за чего сами же и страдают, но поступить иначе не могут.
Ярким примером является саммит стран G7, который состоялся недавно. На нем президент Франции Эммануэль Макрон «вприпрыжку» бегал за президентом США Джо Байденом и объяснял ему, что в Париже внутриполитическая ситуация демонстрирует отрицательные настроения граждан из-за планов и веяний Вашингтона, приводит слова Захаровой телеканал «Звезда».
Ранее сообщалось, что политолог Юрий Самонкин заявил о политическом расколе в Евросоюзе. По словам эксперта, многие страны Союза не согласны с политикой США и расхождения во мнениях растут в связи с продолжительностью конфликта России и Украины, что может грозить распадом ЕС.