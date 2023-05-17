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Полковник Кнутов: ВСУ разрабатывают противотанковые дроны

Политика
Полковник Кнутов: ВСУ разрабатывают противотанковые дроны

По информации полковника в отставке Юрия Кнутова, ВСУ модернизируют дроны, которые способны преодолевать большие расстояния и оснащают их пластидами для борьбы с российскими танками. Об этом рассказало издание URA.RU.

Кнутов отметил, что на Украине делают ставку на беспилотники-камикадзе, которые могут преодолевать расстояния от 10 км и более. Их целью является нанесение ударов по бронетехнике и артиллерии ВС РФ. Он также напомнил, что Великобритания планирует передать Украине дроны с дальностью полета более 200 км. Предполагается, что это будут БПЛА разведчики, выдающие координаты целей для крылатых ракет или просто занимающиеся разведкой.

Ранее издание «Ридус» сообщило, что дрон ВСУ сбросил взрывчатку на полицейских в Брянской области. В результате атаки было повреждено два транспортных средства.
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