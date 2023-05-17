Полковник Кнутов: ВСУ разрабатывают противотанковые дроны

Кнутов отметил, что на Украине делают ставку на беспилотники-камикадзе, которые могут преодолевать расстояния от 10 км и более. Их целью является нанесение ударов по бронетехнике и артиллерии ВС РФ. Он также напомнил, что Великобритания планирует передать Украине дроны с дальностью полета более 200 км. Предполагается, что это будут БПЛА разведчики, выдающие координаты целей для крылатых ракет или просто занимающиеся разведкой.