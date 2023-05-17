Оргазмы и секс-игрушки: Британская компания объявила о поиске сотрудника для самоудовлетворения

Компания по производству секс-игрушек объявила о наборе тестировщиков своего товара с зарплатой в одну тысячу долларов.
Британская компания Lovehoney заявила о том, что ей требуется 10 человек, в чьи обязанности будет входить тестирование игрушек для взрослых и подробное описание своих ощущений, а также советы касательно того, что стоит добавить или убрать в функционале и дизайне продукта.
Работа является удаленной и раз в месяц тестировщику будет приходить посылка с большим количеством игрушек, на каждую из которых надо будет сделать «отчет». Главное требование к соискателю заключается в совершеннолетии и местонахождении в США или Канаде. Зарплата такого «сотрудника по оргазмам» начинается от одной тысячи долларов (80 тысяч рублей), информирует издание Daily Hive.
Ранее сообщалось, что сексолог Елена Тропина негативно высказалась о мужской мастурбации в отношениях. По словам Тропиной, частая замена половой жизни на самоудовлетворение рано или поздно приведет к разрушению отношений.