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Названы три признака «миндальной мамы», которая портит жизнь своей дочери

Общество
Названы три признака «миндальной мамы», которая портит жизнь своей дочери

Издание The Voice Mag назвало три признака «миндальной матери», которые плохо влияют на отношения с дочерью и портят ей жизнь.

Термин «миндальная мама» возник из-за сериала «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», в котором мать персонажей учит их мало питаться и всегда стараться выглядеть худыми.

Так, если мать все время смотрит за тем, что в тарелке ее дочери, то стоит задуматься, не «миндальная» ли она. Отказ в послаблениях в еде для своего ребенка и полное игнорирование желания съесть что-то «вкусненькое» сильно попортят отношения в семье.

Критика фигуры не только неприлична в современном обществе, но и вдвойне оскорбительна, когда это слышат от своих родных людей. Особенно часто это проявляется в скрытой форме, как совет ил сравнение с подружкой, но такое лучше сразу пресекать.

Перенос своего увлечения ЗОЖем на ребенка. Здоровое и стройное тело – это всегда замечательно, но перегибы в потреблении медикаментов, спорт на износ и бесконечные тренировки лишь погубят организм. Никогда не надо вестись на предложение попробовать «экспериментальную» таблетку или непонятную форму йоги.

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