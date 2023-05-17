Названы три признака «миндальной мамы», которая портит жизнь своей дочери

Так, если мать все время смотрит за тем, что в тарелке ее дочери, то стоит задуматься, не «миндальная» ли она. Отказ в послаблениях в еде для своего ребенка и полное игнорирование желания съесть что-то «вкусненькое» сильно попортят отношения в семье.