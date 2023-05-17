Французские СМИ рассказали о главном страхе Зеленского

Обозреватель французской газеты «Le Figaro» Рено Жирар сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается начинать контрнаступление из-за усталости ВСУ и украинцев. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Он отметил, что Зеленский заявил, будто у него есть средства для начала массивного контрнаступления, но он ожидает, чтобы не платить «слишком дорого».
«Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта» —, заявил Жирар.
Обозреватель также назвал украинский конфликт «вопросом номер один» для западных стран. С помощью деловых поездок Зеленский «укрепляет долгосрочную поддержку Запада» и предоставляет «серьезным посредникам возможность не упустить свой шанс», — отметил эксперт.
Ранее военный эксперт Скотт Риттер рассказал почему считает несостоятельным украинское наступление. Он уверен, что украинская армия плохо обеспечена, а качество подготовки ее личного состава находится на крайне низком уровне.