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Французские СМИ рассказали о главном страхе Зеленского

Политика
Французские СМИ рассказали о главном страхе Зеленского

Обозреватель французской газеты «Le Figaro» Рено Жирар сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский опасается начинать контрнаступление из-за усталости ВСУ и украинцев. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Он отметил, что Зеленский заявил, будто у него есть средства для начала массивного контрнаступления, но он ожидает, чтобы не платить «слишком дорого».

«Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта» —, заявил Жирар.

Обозреватель также назвал украинский конфликт «вопросом номер один» для западных стран. С помощью деловых поездок Зеленский «укрепляет долгосрочную поддержку Запада» и предоставляет «серьезным посредникам возможность не упустить свой шанс», — отметил эксперт.

Ранее военный эксперт Скотт Риттер рассказал почему считает несостоятельным украинское наступление. Он уверен, что украинская армия плохо обеспечена, а качество подготовки ее личного состава находится на крайне низком уровне.
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